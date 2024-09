Qui Civitanovese Esposito firmerà la prossima settimana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un ventaglio di novità in casa. Iniziamo dalla prima, forse la più attesa per i tifosi: la "ciliegina sulla torta" accennata dalla dirigenza altro non sarebbe che Vittorio, esterno offensivo o trequartista classe 1988, che ha rescisso il contratto con il Bisceglie. Il giocatore non è ancora sbarcato in città perché influenzato, ma la firma sul contratto potrebbe avvenire agli inizi della. Si tratterebbe di un bel colpo per il club del patron Profili., il cui nome avevamo dato ieri tra i papabili nuovi innesti, vanta una carriera tra serie D e Lega Pro, l’ultima con la maglia del Termoli dove ha giocato 23 partite realizzando 4 reti. Quanto alla punta Alexis Ezequiel Arias, si attende il transfer dal Sudamerica.