Questa non è la tessera di adesione al Partito Comunista di Kamala Harris

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il 16 settembre 2024 è stato pubblicato un post su Facebook secondo cui il 19 agosto il canale Telegram ufficiale dell’’«Archivio di Stato della Federazione Russa (GARF)» avrebbe «svelato unadialappartenente niente meno che a», smascherando dunque «i suoi legami comunisti». Come prova viene presentata la presuntadialdi, la numero «04094064», redatta in russo, con tanto di foto in bianco e nero dell’attuale vicepresidente statunitense da giovane. Durante la campagna elettorale per le presidenziali di novembre,è stata più volte accusata dal suo avversario Donald Trump di essere «una».