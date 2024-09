Piazza Ghezzi cambierà faccia La gente vuole uno spazio da vivere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024)si rifà il look, a scegliere la nuova fisionomia del salotto a cielo aperto di Cernusco sono stati abitanti e commercianti, dopo un lungo progetto partecipato. E ora la versione definitiva è stata approvata dalla Giunta. Fra le novità in arrivo, giochi della tradizione intarsiati nel pavimento, marmo rosso e giallo al posto delle vecchie mattonelle e intorno le quatto magnolie che adornano loe che resteranno dove sono sempre state. Obiettivo, "ricostruire le relazioni", qui, il reale vince sul virtuale. La risposta all’appello dell’Amministrazione a dire la propria è stato massiccio, 239 persone si sono espresse e il disegno finale è frutto dei loro desideri. Il cammino per tagliare il traguardo è cominciato a inizio 2023 ed è un esempio di urbanistica dal basso.