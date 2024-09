One Piece di Netflix | Un nuovo promo fa pensare ad un importante cameo

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo mesi di attesa, i fan di Onestanno finalmente ricevendo daciò che spetta loro. La società ha riportato la ciurma di Cappello di Paglia sul set della seconda stagione di One. Dopo la prima stagione dell’adattamento, tutti gli occhi sono puntati su Luffy e la sua ciurma di pirati, che sono ormai delle vere e proprie star. Questa attenzione è raddoppiata di recente, quandoha pubblicato un tour dietro le quinte del set per pubblicizzare la seconda stagione. I fan hanno cercato nel filmato degli easter egg e ilha fattoa un grande. E chi potrebbe essere ilin questione? Ebbene, come potete vedere qui sotto, ildi Oneaccompagna i fan nel reparto costumi del set. Possiamo vedere le acconciature per personaggi come Nami, ma in una rapida inquadratura viene mostrato un afro.