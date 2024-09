Le Cdp europee si riuniscono a Helsinki Scannapieco presiede l’assemblea annuale

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 20 settembre 2024) È la capitale finlandesead ospitare la XXXII Assemblea generale di Elti (European Long Term Investors Association), l’organizzazione che riunisce gli Istituti nazionali di promozione (National Promotional Institutions, Npi) europei, riunitasi per il secondo anno sotto la presidenza di Dario, amministratore delegato del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (Cdp). L’incontro ha rappresentato l’occasione per ribadire il ruolo cruciale dell’associazione fondata nel 2013 per sostenere lo sviluppo del continente europeo attraverso il coordinamento tra gli investitori di lungo termine. Il potenziale di Elti emerge già dagli asset gestiti complessivi, pari a quasi 2.800 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 2.700 miliardi che avevano contrassegnato il bilancio del 2022.