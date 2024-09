J-POP Manga presenta Sex & Fury di Bonten Taro

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 20 settembre 2024), nome d’arte di Kiyomi Ishii, è ricordato come uno degli autori di riferimento delgegika anni Settanta ma la sua fama non si ferma qui. È stato un pioniere nel mondo del tatuaggio, introducendo in Giappone l’uso della tattoo machine. Per un periodo ha girato il suo Paese esibendosi come musicista enka e si dice abbia stretto rapporti con la malavita e alcuni boss della yakuza. Si è dedicato anche a una breve ma notevole carriera da fashion designer sulla scorta dell’amico Kansai Yamamoto, culminata con la produzione della celebre vestaglia da ring di Muhammad Ali con motivi ispirati a quelli del tatuaggio tradizionale giapponese. Non solo una bensì mille vite diverse, tenute insieme da una personalità eclettica e straordinaria.