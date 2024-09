Fiumicino Peperoncino che Passione a Torre Clementina | istituita la dtp

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 settembre 2024 – In occasione della manifestazione enogastronomica “che” , che si terrà dal 20 settembre al 23 settembre in via della, verràla seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: – divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, in via, nel tratto di strada compreso tra Palazzo Noccioli (via delle Ombrine) e via Orbetello (escluse), in entrambi i lati della carreggiata, compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, dalle ore 06.00 del 19 Settembre 2024 alle ore 20.