F1 ala posteriore della McLaren ritenuta irregolare | l’indiscrezione arriva dalla Germania

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) A riportare la notizia è l’autorevole testata Auto Motor und Sport. Secondo quando scritto dal collega Michael Schmidt, la Federazione Internazionale dell’Automobile non si sarebbe solo limitata al monitoraggio, ma avrebbe agito di fatto su un tema particolare delicato, ovvero quello delle ali flessibili. A quanto pare, la FIA sarebbeta alla conclusione di giudicarel’alaMCL38. Una presa di posizione, frutto delle segnalazioni dei team concorrenti, in particolareRed Bull, a evidenziare dubbi e perplessità sul funzionamento del componente. Il tema del contendere è legato alla deformazione del flap dell’alettone citatomacchina di Oscar Piastri a Baku. Una flessione visibilmente verso l’alto, in corrispondenza dei bordi esterni a partire da una certa velocità, che violerebbe le norme tecniche previste.