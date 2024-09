Coppa Davis 2024 | il tabellone dai quarti alla finale Possibile Alcaraz-Zverev in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) È stato sorteggiato ieri ildella Final Eight di, che andrà in scena al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga (Spagna) dal 19 al 24 novembre. La squadra italiana guidata dal capitano non giocatore, Filippo Volandri, affronterà l’Argentina. Di seguito il draw della competizione:FINALIItalia-Argentina USA-Australia Canada-Germania Spagna-Olanda Azzurri che hanno pescato “bene”, considerando che l’altra rivale avrebbe potuto essere l’Australia, finalista nelle ultime due edizioni e sconfitta dai nostra portacolori nell’atto conclusivo dell’anno scorso. Sulla carta, un incontroportata per i tennisti nostrani, specie se ci dovessero essere Jannik Sinner (n.1 del mondo) e la formazione al completo. I sudamericani potranno schierare, a meno di defezioni per infortuni, Francisco Cerundolo (n.