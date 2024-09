Consigli fantacalcio 5ª giornata di Serie A | una sorpresa in attacco

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024) LaA torna in campo per la 5ªdi campionato. Il turno si apre con due anticipi: lo scontro salvezza Cagliari-Empoli e poi Verona-Torino. Ladi sabato regala altre tre partite: brivido salvezza in Venezia-Genoa, poi la sfida scudetto tra Juventus e Napoli e Lecce-Parma. Il lunch match di domenica è Fiorentina-Lazio, poi Monza-Bologna, Roma-Udinese e Inter-Milan. A chiudere il posticipo Atalanta-Como. Ecco tutti idel. Chi schierare e chi evitare alPortieri Chi schierare: Milinkovic-Savic potrebbe mantenere la porta inviolata nella trasferta del Torino contro il Verona. In campo anche Carnesecchi contro il Como dopo la grande prestazione in Champions League contro l’Arsenal. Chi evitare: i big match potrebbero portare malus, anche nei ruoli di portiere.