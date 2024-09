Cher pubblica la raccolta Forever Classics la tracklist

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024) Fuori, unaspeciale di 21 canzoni dell’artista in versione rimasterizzata Warner Recordsunaspeciale di 21 canzoni displendidamente rimasterizzate, curate personalmente dalla leggenda stessa, che abbracciano il corso dei suoi sorprendenti settant’anni e della sua carriera nel mondo della musica. La speciale confezione in doppio vinile sarà stampata su un foglio di lamina d’argento con vinile traslucido cristallino. Disponibile anche una configurazione con un solo CD. Dopo l’album di Natale die il suo ingresso quest’anno nella Rock & Roll Hall of Fame, il momento della prima compilation diper Warner in 20 anni rappresenta una celebrazione dell’eccezionale carriera della leggenda.1. Believe 2. If I Could Turn Back Time 3. Walking In Memphis 4. Song For The Lonely 5. Strong Enough 6.