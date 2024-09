Bastiglia incidente tra due auto | grave un 62enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Gravissimoieri mattina a. Per cause ancora in corso di accertamento, duesi sono scontrate frontalmente all’altezza di via Chiaviche. Feriti i conducenti dei due mezzi: une una ragazza di 25 anni. Ad avere la peggio ilche si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Baggiovara. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto: ieri mattina, sul posto sono accorsi subito gli agenti della Polizia locale che si stanno ora occupando delle indagini. Sul posto ovviamente anche i sanitari del 118 conmedica e ambulanza. Una volta stabilizzati sul posto, entrambi i feriti sono stati trasportati a Baggiovara. La giovane è stata dimessa con qualche giorno di prognosi. Le condizioni del, invece, sono apparse subito gravi ai sanitari.