Basket Gandini | Campionato attraente il duopolio permette di alzare l’asticella

(Di venerdì 20 settembre 2024) Umberto, presidente della LegaSerie A, è intervenuto in occasione della presentazione del2024/2025: "Ildie ha un enorme potere di attrazione per gli altri: i dati mi danno ragione. Sicuramente nel momento topico della stagione le panchine lunghe e gli investimenti fatti pesano, ma durante la stagione regolare la competizione sarà altissima. Oltre a Milano e Bologna che giocano in Eurolega abbiamo altre cinque squadre presenti nelle coppe europee. Abbiamo poi squadre che hanno cambiato molto nei propri roster, con ben 9 coach stranieri su 16, e una neopromossa come Trapani che si è presentata con un mercato scoppiettante. Ci sono tutti gli ingredienti perché sia un".