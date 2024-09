Atalanta ti meriti gli applausi | la vittoria sarebbe stata meritata

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Bergamo. Nell’esordio stagionale in Champions League, la Dea disputa una grande gara ma impatta con l’Arsenal sullo 0-0. Coreografia iniziale da brividi: Campioni d’Europa in Morosini, “liberi di sognare” in Pisani, le parole giuste per caricare a dovere la squadra. Il primo tempo scivola via in un grande equilibrio tra le due squadre, probabilmente più intente a cercare di non prendere gol che a farlo. È in questo frangente che l’Arsenal ha quella che sarà l’unica occasione da rete della partita: insidiosa punizione ben respinta in tuffo da Carnesecchi. I nostri fraseggiano bene ma faticano a trovare spazi nella retroguardia dei Gunners. Manovre corali ariose ma non si riesce a tirare in porta. Retegui cerca di tacco CDK che spara: alto, bellissima l’intuizione. Nella ripresa sale in cattedra Ederson e proprio da un suo magico spunto nasce il rigore a favore della Dea.