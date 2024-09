Assalto notturno con l’esplosivo allo sportello del bancomat Ma poi la gang fugge a mani vuote

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) MORTARA (Pavia) Erano in quattro, sono scesi da un’auto di grossa cilindrata e hanno fatto esplodere il. Ma non sono riusciti a portare via la cassa con i soldi, lasciando però danni ingenti all’interno della filiale della banca Intesa Sanpaolo in piazza Silvabella a Mortara. Solo all’inizio dello scorso luglio, nella notte tra lunedì 1 e martedì 2, nella stessa piazza era stato preso di mira un altro, del Banco Desio, ma in quell’occasione i malviventi erano riusciti a portare via le diverse migliaia di euro in contanti che c’erano nella cassa fatta esplodere con le medesime modalità della cosiddetta “marmotta“, per la carica di esplosivo infilata all’interno della fessura dalla quale escono i soldi con uno strumento che ha un’estremità a “coda piatta“. L’altra notte, verso le 3.