Amianto nel cantiere Posillipo di Sabaudia | il Tribunale di Latina condanna l’Inail

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – “Ildihatoal riconoscimento della malattia professionale dell’operaio Enrico Armeni causata dall’esposizione all’quando era alle dipendenze della CANTIERIS.p.A. con sede in località “Porto del Bufalo” a(LT)”. E’ quanto si legge in una nota dell’Osservatorio Nazionale. “L’uomo, 78 anni, originario di, è stato impiegato come tecnico e capo reparto di manutenzione nelnavale dal maggio del 1966 al luglio 1983.