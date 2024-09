Alluvione l’imbarazzante teatrino politico e un sistema da rivoluzionare

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 set – Un migliaio di sfollati – di cui circa ottocento nel ravennate – infrastrutture crollate, due persone disperse a Bagnacavallo, case e realtà imprenditoriali allagate. E poi, ancora una volta, le frane in collina e l’agricoltura in ginocchio. Di nuovo, dopo sedici mesi, torniamo purtroppo a parlare di: lo faremo però ragionando sulitaliano. Senza prestarsi al solito giochino Ha smesso da poco di piovere ma il cielo è ancora grigio. Giunge il momento di fare una prima conta dei danni e, come da triste copione, la politica – quella con la p minuscola – ha già iniziato a sputarsi veleno addosso. Sia chiaro, in queste poche righe non ci interessano nomi e sigle partitiche, non è qui che conta chi ha stanziato cosa e chi non ha utilizzato quanto disponibile.