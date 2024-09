Alluvione in Emilia Romagna si muove Meloni | pronti 20 milioni di euro Stato d’emergenza anche per le Marche

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sull’-bis insiGiorgia. Il presidente del Consiglio ha incontrato la presidente dell’Irene Priolo e garantito tempi celeri per il riconoscimento dellodi emergenza nazionale, primo passo formare per fare partire gli aiuti. L’invio della richiesta da parte della Regione ha fatto seguito all’incontro trae Priolo, presentiil ministro della Protezione civile Nello Musumeci, il sottosegretario di Palazzo Chigi Alfredo Mantovano, il sottosegretario alla presidenza della Regione Davide Baruffi, il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano e il commissario straordinario per la ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo.