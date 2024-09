A Salerno il Congresso della Società di Storia Internazionale della Medicina | dalla Schola medica all’agopuntura cinese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – Relazioni, letture magistrali, poster e tavole rotonde per il 49esimodi. Dal 9 al 12 ottobre si alterneranno 250 relatori, diciotto sessioni, tre sale e due lingue. Ilsi tiene in Italia solo per la quinta volta. La città, considerata la primaciviltà occidentale, nata dall’incontro tra saperi scientifici di diversa estrazione geografica e culturale, ospiterà iltra il Salone dei Marmi di Palazzo di Città, il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino e il Teatro Augusteo, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatriprovincia di, presieduto dal dottor Giovanni D’Angelo.