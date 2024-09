YouTube novità per i creativi | video editor traduzioni e doppiaggio con l’IA grazie a Veo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’integrazione dell’intelligenza artificiale e attenzione ai creatori di contenuti che potranno realizzare episodi come le serie tv in streaming. E’ in sintesi il filo conduttore dellepresentate al ‘Made on2024?. Il servizio di streaming in abbonamento dista guadagnando terreno offrendo trasmissioni in diretta su più di 100 canali in collaborazione con le reti esistenti. “E’ lo schermo in più rapida crescita”, ha affermato il capo diNeal Mohan come riporta l’Afp – “le persone in tutto il mondo guardano più di un miliardo di ore didiogni giorno sui televisori di casa”, ha aggiunto.