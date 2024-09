Un rientro senza pensieri Scuola lavori conclusi | Promesse mantenute

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Gli studenti dellaPrimaria Cimarosa sono rientrati nelle loro aule e grazie ainell’atrio d’ingresso il loroè avvenuto in totale sicurezza. Un lavoro ampio e complesso avviato dal Comune nei tempi giusti per potere consentire alla ditta "Edil Marra" di Montepulciano completare l’intervento prima del suono della campanella. Tanta quindi l’attenzione rivolta dall’assessore aipubblici, Giorgio Poggetti, nel rispettare le richieste dell’istituto scolastico. E così è stato, isono iniziati il 18 luglio e sono terminati, per la parte interna, in tempo per il. Idi manutenzione per un costo complessivo di 130mila euro proseguono invece per alcune opere esterne di finitura, che non interferiscono con il normale svolgimento delle lezioni.