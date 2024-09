Un bus in più per i ragazzi trasferiti a San Vito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024)che non riescono a salire sul bus, perché troppo stipato. I ritardi accumulati dai mezzi nel tragitto da e per la scuola. I genitori costretti a portare i figli in auto a San. Per un centinaio di studenti della media ’Saffi’ di Santarcangelo,alle elementari di Sana causa dei ritardi nei lavori alla scuola, l’anno scolastico non poteva partire in modo peggiore. "E ieri alcunihanno dovuto fare lezione in corridoio – attaccano alcuni genitori – perché pioveva dentro l’aula". Piove sul bagnato. Letteralmente. Oggi non ci sarà scuola (così ha deciso la Regione per la Romagna e Bologna, a causa dela nuova allerta meteo), ma la questione resta e le famiglie sono infuriate. E il Comune, dopo le numerose segnalazioni dei disagi e le proteste, fa dietrofront e corre ai ripari.