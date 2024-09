Truffe online due lombardi su dieci sono vittime | ecco a quali dettagli stare attenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Milano – Una email informa che è stato autorizzato un bonifico di 800 euro da parte dell’Inps, solo che l’istituto previdenziale non sarebbe in grado di portare a termine l’operazione perché “i dati registrati nel sistema nonstati aggiornati”. E i soldi verranno accreditati sul conto corrente “solo dopo aver effettuato l’aggiornamento”. Segue un link-trappola e scatta la truffa secondo un meccanismo sempre più diffuso, che sfrutta la burocrazia legata ai bonus per il sostegno al reddito per carpire codici e dati personali, entrare nei conti correnti e ripulirli. L’Inps ha lanciato più volte alert contro i tentativi di truffa. In questo caso basta leggere il mittente dell’email (leegra@outlook.de) per accorgersi dell’anomalia.