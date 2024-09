Subito bloccato dalla sicurezza Cerca di derubare ragazzino Viene sorpreso nella discoteca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Una serata in, musica, balli e all’improvviso una mano che afferra le catene d’oro al collo, con gesto repentino le strappando di portarle via, cosa che non gli è riuscita completamente poiché è stato immediatamentedel locale, prontamente intervenuta. E’ la disavventura accaduta ad un giovane ascolano il 13 luglio del 2023. Un ragazzo all’epoca dei fatti minorenne, tanto che nel procedimento in corso a carico della persona accusata del furto con strappo, un napoletano di 22 anni difeso dall’avvocatessa Silvia Morganti, è parte lesa anche il padre, un industriale ascolano. Il fatto è accaduto intorno all’una di notte in unaa San Benedetto dove il giovanissimo ascolano era andato per trascorrere la serata con alcuni amici.