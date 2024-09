Sono morti sul colpo Gravissimo incidente in autostrada vittime padre e figlio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dramma in, stamani sulla A4 due personemorte nel tratto di strada tra San Giorgio di Nogaro a Latisana, in direzione Venezia. Ancora da chiarire la dinamica, spaventose le immagini che sipresentate davanti ai soccorritori. L’auto, un’Audi, ha tamponato un autoarticolato infilandosi tra il portellone posteriore e le ruote. Per le due persone a bordo,di 65 e 40 anni, non c’è stato nulla da fare. >> “sul”.stradale con bilancio drammatico:uomo e donna 40enni L’si è verificato intorno alle 5.30 di oggi, giovedì 19 settembre, in un tratto a tre corsie nel comune di Porpetto. Si legge sui media locali come: “Secondo una prima ricostruzione entrambi i mezzi procedevano lungo la corsia centrale di sorpasso”.