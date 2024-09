Sbaglia l’atterraggio con il parapendio e precipita | salvo 68enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Casnigo. Allarme giovedì pomeriggio (19 settembre) poco dopo le 15 in via Trieste a Casnigo, per un uomo di 68 anni caduto con il. Il personale sanitario lo ha rinvenuto cosciente, mentre i carabinieri di Clusone hanno appurato la dinamica dell’incidente: l’uomo, residente ad Azzano San Paolo, dopo essere partito dal Monte Farno ha commesso un errore in fase di atterraggio,ndo per una decina di metri e impattando violentemente a terra. Il, che si è procurato alcune contusioni al costato, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.