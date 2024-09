San Gennaro non tradisce si è compiuto il miracolo | il sangue si è sciolto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Come ogni anno si rinnova ildi San, ossia la liquefazione del, facendo tirare un sospiro di sollievo ai napoletani. Per il popolo partenopeo, quando non si compie il, è un segnale di sventura. Oggi, giorno di San, invece ilsi è liquefatto puntualmente alle 10:01 nell’ampolla mostrata ai fedeli dal vescovo Mimmo Battaglia. Ildi Sansi compie L’ampolla è stata estratta dalla teca-cassaforte alle spalle dell’altare maggiore del Duomo dove è custodita e alla sua estrazione erano presenti anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha baciato le reliquie, e il governatore della Campania Vincenzo De Luca che si è inchinato.