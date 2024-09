Salvini poco fiducioso per Inter-Milan | Strafavoriti Ho una speranza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ospite al Salone Nautico di Genova, l’Onorevole Matteo– noto tifosissimo rossonero – ha rilasciato anche qualche battuta ai cronisti presenti, relativamente al derbydi domenica. Mostrando ben poca fiducia POCA FIDUCIA – Matteo, oltre a essere chiaramente famoso in quanto politico, lo è anche nel ruolo di tifosissimo rossonero. E proprio su questo hanno voluto “giocare” i cronisti presenti al Salone Nautico di Genova, chiedendo al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti un pronostico su, attesissimo derby in programma domenica sera. Questa la sua risposta, che non denota troppa fiducia: «Non fatemi parlare di, tutto il resto sta andando bene. Se Fonseca rischia ve lo dico dopo il derby di domenica sera. Lo vedrò con mio figlio, spero di non soffrire troppo e di fermarmi al terzo gol.