Salvini | Open Arms? Non ho nulla da patteggiare non sono un sequestratore o un delinquente

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Non hodi cui pentirmi o su cuiperché non ritengo di essere uno un”. Così Matteo, a margine dell’inaugurazione del Salone Nautico di Genova, liquida indirettamente chi sceglie il patteggiamento come l’ex-presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Ho solo difeso i confini” ripete il leader della Lega per giustificare pubblicamente gli atti politici con i quali aveva cercato di impedire lo sbarco ai naufraghi salvati da, che hanno portato i pm della Procura di Palermo a chiedere la condanna a 6 anni di reclusione per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. E a chi gli prova a chiedere cosa pensi della difesa dello stato di diritto da chi è accusato di aver sequestrato 147 persone per motivi di propaganda, il ministro risponde “comprati una barca”.