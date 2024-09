Sabrina Salerno rompe il silenzio dopo l’operazione e rivela come sta

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 19 settembre 2024)al tumoresta: la showgirl torna sui social con un video ineditonegli ultimi giorni ha spiazzato tutti suoi social annunciando di avere un tumore al seno. La conduttrice è arrivata sui social scrivendo: “Ci siamo. Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno.ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia.Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita”. Leggi anche Beatrice Luzzi replica alla stoccata di una ex gieffina: “Fa comodo cambiar registro” Le dichiarazioni della showgirl La showgirl si è subito sottoposta ad un’operazione per la rimozione di un nodulo maligno.