Revolution a Striscia la Notizia | addio veline benvenuti Beatrice Coari e Gianluca Briganti!

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il celebre programma satiricoladi Canale 5 è pronto per tornare in onda con una serie di cambiamenti significativi. Tra le innovazioni più rilevanti spicca la dipartita delle storiche “”. La nuova edizione del programma vedrà inoltre l’introduzione di nuovi segmenti e collaborazioni, con corrispondenti giovani e di lunga data che presenteranno contenuti nuovi e intriganti. Con un nuovo sottotema, “la voce della complottenza”, la prossima stagione si preannuncia ricca di satira rivolta verso il pensiero complottista diffuso. Novità nella nuova stagione dilaA partire dal 23 settembre, il programma satirico di riferimento,la, sarà di nuovo in onda per la sua 37esima stagione, con molti cambiamenti in vista.