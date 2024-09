Polizia Locale in Cattedra | Educazione Stradale e Prevenzione del Cyberbullismo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ladi Piacenza ha tenuto una serie di incontri formativi rivolti ai giovani studenti, con l’obiettivo di sensibilizzarli su temi fondamentali come l’e il. L’iniziativa ha visto coinvolti numerosi agenti e operatori che, con lezioni e attività pratiche, hanno spiegato l’importanza del rispetto delle regole e della sicurezza online. L’importanza dell’Durante le lezioni, gli agenti hanno illustrato le norme principali del codice della strada, sottolineando quanto sia essenziale rispettarle per garantire la sicurezza di tutti. I ragazzi hanno partecipato attivamente, ponendo domande e dimostrando grande interesse verso il tema della sicurezza, soprattutto per quanto riguarda l’uso delle biciclette e i pericoli dei veicoli in movimento.