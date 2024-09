Perché mi piace mostrarmi | Belen il video in intimo con cui inchioda Elodie | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ha compiuto 40 anni,Rodriguez, e oltre a "festeggiare" insieme ai suoi follower pubblicando dei conturbantiinper una notissima marca di lingerie (è pur sempre lavoro), la showgirl argentina si è regalata una lunga intervista-confessione al Corriere della Sera, parlando di amore e carriera e dando anche un giudizio non proprio lusinghiero nei confronti di. Piccola nota a margine, ma forse non proprio marginale: l'interprete romana è infatti fidanzata con Andrea Iannone, ex proprio diLa Rodriguez ricorda di essere arrivata da giovanissima in Italia, negli anni Duemila, con solo "una valigetta e 180 euro in tasca". La sua carriera è stata fulminante, così come la tumultuosa vita privata e sentimentale sempre in prima pagina sui rotocalchi e in copertina sui social. Oggi, riflette, "ho acquisito consapevolezza, sono più sicura.