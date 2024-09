Per Salvini potevano chiedere 15 anni | Fusani deraglia come la zittisce il vicepremier | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Matteocontro tutti. Tutti quelli che mediaticamente si stanno schierando contro di lui, più o meno ironicamente, nella vicenda del processo di Palermo sul caso OpenArms. Il ministro dei Trasporti ha pubblicato unsu Instagram in cui colleziona tutte le dichiarazioni fatte contro di lui dagli opinionisti della tv parlata e a corredo scrive: “Odio, cattiveria, insulti, rabbia, livore è più forte di loro. Non saranno di certo questi a fermarmi, andrò fino in fondo per dimostrare che difendere l'Italia e gli italiani non è reato. Avanti tutta!”. Nella prima presa di mira è Claudia, autrice de Il Riformista, che su La7 commenta così la richiesta dei pm di 6di reclusione per il leader della Lega: “L'accusa poteva arrivare ail massimo, cioè 15, ha chiesto 6, non ha chiesto tantissimo no?”.