Panchina Milan Gazzetta | per il post Fonseca proposto anche David Moyes Le ultime

Come ormai noto, il derby della Madonnina contro l'Inter di Simone Inzaghi sarà decisivo per il destino di Paulo Fonseca e di conseguenza del Milan. La panchina è appesa ad una partita quanto mai importante e che potrebbe condizionare il morale della stagione nel suo complesso. Sono spuntati tantissimi nomi per la panchina del diavolo. Tra quelli italiani come Maurizio Sarri e il sempre verde Massimiliano Allegri, fino ad arrivare agli inediti Edin Terzic, Thomas Tuchel e, l'ultimissimo, che è quello di David Moyes. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del West Ham, ora svincolato, è uno dei profili tenuti sotto osservazione dalla dirigenza per sostituire il portoghese.