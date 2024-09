‘Orizzonte Terzo Paradiso’ in Liguria il progetto artistico per ricordare l’Arte povera italiana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nel passato, a volte anche nel presente, difficili ini rapporti tra ambiente, paesaggio arte e turismo. La speculazione edilizia, in virtù di un mal compreso benessere economico che portava molti torinesi nel Ponente a “farsi la casa al mare”, ha irreversibilmente cancellato, in molti casi, la memoria dei luoghi. Come ho già scritto più volte qui e dichiarato anche nel bel libro intervista a più di voci “Riviera Capitale” di Mauro Boccaccio, cito Montanelli, che tra i tanti meriti ebbe anche quello di essere un severo ecologista, lottando per Portofino affinché non fosse devastata.