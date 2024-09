NXT 17 09 2024 Kurt Cobain e il Power Ranger

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, saltiamo i convenevoli Firma del contratto: La GM di NXT Ava Raine espone la card delle 2 super puntate che inizieranno l’epoca CW, poi fa il suo ingresso il primo sfidante al titolo NXT tra trombette e ovazione del pubblico Trick Williams, il quale si vanta di aver dimostrato di essere lui il Last Man Standing e che Pete Dunne rimane solo un Butch, a Chicago riavrà il titolo che gli è stato rubatosi presenta proprio il ladro Ethan Page che deve sopportare il pubblico che canta la canzone scritta da Joe Hendy per lui, il campione NXT non ha rubato nulla, si è guadagnato il titolo a Heatwave e manterrà l’1 ottobre portando avanti N-X-Me, Williams asserisce che quando ritornerà campione ritornerà N-X-..Ethan attacca Trick con una Ego’s Edge schiantandolo sul tavolo e se ne va.