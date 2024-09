Nuovi aerei all' Aeronautica e Marina per affrontare i nuovi scenari di crisi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il nuovo Documento programmatico pluriennale (Dpp) per laDifesa 2024-2026 è arrivato martedì scorso in Parlamento per l’analisi e l’approvazione. Il bilancio del 2024 include un totale di 20,85 miliardi di euro di spesa del ministero della Difesa, in aumento rispetto ai 19,56 miliardi di euro della previsione 2023 che a sua volta aveva superato i 18 miliardi di euro spesi nel 2022.La parte dedicata agli appalti ammonta ora a 7,5 miliardi di euro, +23% rispetto ai 6,1 miliardi di euro dell'anno scorso, che segnava comunque +12,5% rispetto ai 5,42 miliardi del 2022. A questi vanno aggiunti gli 1,8 miliardi messi a disposizione dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, cifra leggermente inferiore a quella dell’anno precedente di 1,87 miliardi.