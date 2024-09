Multiutility che duello Fossi ribatte a Tomasi | I partiti sono fuori dalla governance

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Firenze, 19 settembre 2024 – “Sul temami pare che il sindaco di Pistoia Alessandroabbia preso una cantonata perché non è certo il Pd o FdI e nessun altro tipo di partito che decide il management. Quello lo decidono i soci pubblici”. Sportellate dialettiche sul futuro della holding toscana dei servizi con il segretario regionale dem che risponde per le rime al frontman meloniano del Granducato e nel botta e risposta – che si concretizza in 24 ore e a cinque giorni dall’assemblea dei soci (in calendario il 23 e 24 settembre) – si sente per la prima volta forte profumo di elezioni regionali con il sindaco di Pistoia che parla, de facto, già quasi da candidato governatore del centrodestra.