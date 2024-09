Medjugorje il verdetto del Vaticano | sì ai pellegrinaggi ma per incontrare Dio non i presunti veggenti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 19 settembre 2024) Via libera di Papa Francesco al culto di, ma c’è un avvertimento: ci si mette in viaggio «per avere un incontro con Maria» o «perCristo», non certo «per incontrarsi con». C’era tanta attesa per capire quale fosse la posizione della Dottrina della Fede, e di conseguenza del Pontefice, in merito al celebre luogo delle presunte apparizioni della Madonna in Bosnia ed Erzegovina. Oggi, giovedì 19 settembre, il cardinale Victor Manuel Fernández, prefetto del dicastero per la Dottrina della Fede, si è finalmente pronunciato in proposito. La formula adottata è Nihil Obstat, «nulla osta» ai milioni di fedeli che ogni anno si recano a