Medicine arrivano le dosi su misura Il kit preconfezionato da 150 farmacie umbre

(Di giovedì 19 settembre 2024) Perugia, 19 settembre 2024 – Spuntavano fuori dalla borsa della zia o dalla tasca della giacca del nonno. Erano i portapillole e spesso venivano confezionati in argento. Ora si chiamano blister, sono di plastica trasparente e molto più pratici. Ogni spicchio del blister è contrassegnato dal giorno della settimana ed è concepito per contenere fino a tre-quattro compresse a seconda della necessità. Dove trovare questi contenitori? In farmacia. Si tratta di un nuovo servizio utile anche ai caregiver e a chi si prende cura delle persone che assumono un elevato numero di. E’ infatti attivo in oltre 150 esercizi della regione il servizio gratuito di confezionamento personalizzato dei farmaci (noto anche come ‘deblistering’), per migliorare ulteriormente l’aderenza terapeutica dei pazienti con almeno 55 anni (link consultabile al sito www.umbria.federfarma.