Massimo Venturiello porta Chicchignola di Petrolini alla Sala Umberto

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024)in scenadi Ettore: sul palco accanto a lui Maria Letizia Gorga, Franco Mannella, Claudiale e Carlotta Proiettiva in scena condi Ettoredal 19 al 22 settembre 2024. Accanto a lui Maria Letizia Gorga e con (in o.a.) Franco Mannella, Claudiale e Carlotta Proietti. Scene di Alessandro Chiti, arrangiamenti musicali di Mariano Bellopede, tecnico luci Alessandro Greco per la regia dello stesso(qui il cartellone completo del teatro per la stagione 2024/25).– la pièce Centoquarant’anni fa, nel 1884, nasceva Ettoreè una commedia contemporanea e tradizionale al tempo stesso. Non a caso il suo autore è stato spesso associato a Plauto, il più moderno drammaturgo di tutti i tempi.