La Storia In Bici a Castiglion Fiorentino

(Di giovedì 19 settembre 2024) ARezzo, 19 settembre 2024 – Dal 2017 l’Associazione Culturale “LaIn” organizza ogni anno un percorso cicloturistico non agonistico che unisce la passione per le due ruote e l’originalità di un turismo ambientale e istruttivo, legato a fatti storico-sociali del nostro Paese. Quest’anno, l’ottava edizione di quello che gli organizzatori hanno ribattezzato “Giro d’Italia cicloturistico e culturale” vuole celebrare e commemorare l’ottantesimo anniversario della campagna d’Italia della Quinta Armata Americana e delle truppe alleate per liberare l’Italia dal nazifascismo, dal settembre 1943 alla primavera del 1945, partendo da Salerno e arrivando a Verona. Il tour è partito lunedì 16 settembre da Salerno e terminerà mercoledì 25 settembre con l’arrivo a Verona.