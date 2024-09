Ipotesi di compravendita di voti per le elezioni comunali di Brindisi All' origine un' indagine su furti d' auto

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 19 settembre 2024)comprati a 30 euro ciascuno alle amministrative del Comune didel maggio del 2023. E’ l’che emerge dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere notificata dai carabinieri a cinque persone, tra cui il 53enne Vincenzo Corsano che, assieme ad altre 4 persone, e’ accusato, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, estorsione, ricettazione, furto aggravato in concorso. Nell’ordinanza l’uomo viene definito il “capo promotore ed organizzatore” del presunto gruppo criminale e sarebbe lo stesso che, in occasione delle ultime amministrative, avrebbe avuto contatti con una persona non meglio identificata la quale lo avrebbe “incaricato” di adoperarsi nel procurareprevio compenso di 30 euro per preferenza.