Il viaggio della nuova Juve

(Di giovedì 19 settembre 2024) La moda e il calcio non sono mai stati così vicini. In realtà, lantus si è sempre distinta in Serie A per essere all’avanguardia: dalla creazionentus Women alla Next Gen, fino alla realizzazione di uno stadio di proprietà e il museo. Anche nella celebrazione tra football e fashion i bianconeri sono stati dei veri e propri precursori. Adesso il legame tra questi due mondi è ancora più forte: la collaborazione con il fotografo di moda Giampaolo Sgura, nata diversi anni fa tra exhibition ed eventi durante la Fashion Week milanese, si traduce infatti in unavisione che unisce sport e moda.