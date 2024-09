Fortissime! ecco l’esplorazione del femminile nelle opere di Giacomo Puccini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ci sono diversi modi per avvicinare le giovani generazioni alla musica classica e svecchiare l’aura anacronistica a cui viene condannata da alcuni luoghi comuni superficiali. Alcuni possono essere discutibili (rappresentare in maniera compressa le, come in un manifesto futurista, oppure cercare la contaminazione a tutti i costi col contemporaneo), altri interessanti come Nexo Digital che offre la possibilità di vedere l’opera in diretta dal vivo (la settimana scorsa ad esempio Le Nozze di Figaro di Mozart eseguito dalla Royal Opera di Londra), altri ancora possono essere arditi ma stimolanti e filologicamente accurati.