Ferragni di nuovo nella bufera la difesa di Caprarica | Non è condannata a vita

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dai pandori allo shampoo vegano. Passando per una cabina armadio piena di articoli di pelle Chiaraprova a ripartire dal suo core-business, quello di influencer e testimonial di marchi della moda e della cosmesi. L'imprenditrice da qualche giorno è "beauty brand ambassador" di Goa Organics, un marchio spagnolo e vegano di haircare. Una ripartenza, dopo il terremoto della beneficenza e le traversie personali come la separazione dal marito Fedez, che però non placa il risentimento di tanti utenti dei social che l'hanno tempestata di critiche, tanto cheha limitato i commenti ai post in cui posava con il flacone di shampoo cruelty free. Se ne parla nel corso della puntata di giovedì 19 settembre di Pomeriggio 5, il programma condotto su Pomeriggio 5 da Myrta Merlino.