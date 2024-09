Fedez risponde a Tony Effe e conferma il tradimento scoperto con Chiara Ferragni | il nuovo diss

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lo scontro tracontinua a colpi di, brani scritti appositamente per prendere in giro o offendere una persona o un gruppo di persone. A iniziare questo scontro è stato ilcompagno di Giulia De Lellis e l’ex marito diha colto la palla al balzo per replicare a tono. Lo ha fatto pubblicando una traccia musicale intitolata “L’infanzia difficile di un benestante” che è rivolta proprio contro: scopriamo cosa ha scrittoe perchè ha tirato in ballo: ilconTra le diverse rime del brano ne troviamo una che è rivolta al comportamento avuto danei confronti diquando era sposato con: “Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi, quelli come te io li chiamo infami”.