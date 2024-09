FdI | Serve un tavolo sulla sicurezza in città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) PONTEDERA "La notizia che la provincia di Pisa si posiziona al diciottesimo posto nell’indice della criminalità, su 106 province italiane, è allarmante. La nostra provincia, infatti, si conferma una delle aree più colpite da reati, con un preoccupante primato per i furti in abitazione, un indice che si trascina già dal 2022. In Toscana, solo Firenze, Prato e Livorno ci superano in termini di criminalità". E’ l’intervento di Fratelli d’Italia che prende posizione dopo la pubblicazione di questa graduatoria e dopo i vari episodi di criminalità che si sono susseguiti in, tra furti di auto, rapine ai danni dei negozianti e accoltellamenti.