FdI cresce c' è una prateria Sondaggio-Ghisleri | i tre momenti decisivi per la Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il caso Boccia, il caso Salvini-Open Arms, ora il caso Fitto. Fratelli d'Italia è al 29,7% in crescita di un punto percentuale secco. Alle spalle del partito della premier Giorgiaecco il Pd, che guadagna lo 0,4 e sale al 23.9 per cento. Segno che le polemiche mediatiche e le vagonate di fango pagano, sì, ma fino a un certo punto e sicuramente non quanto sperato. Alle spalle dei primi due partiti italiani, calano tutti, spiega a L'aria che tira, su La7, Alessandracon ildella sua Euromedia Research in mano.